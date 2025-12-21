Maduro Venesuela neftini daşıyan tankerlərə edilən hücumları pisləyib
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 00:20
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro neft tankerlərinə edilən hücumları pisləyib.
"Report"un məlumatına görə, Maduro bu barədə öz "Telegram" kanalında yazıb.
"Venesuela artıq 25 həftədir ki, psixoloji terrorizmdən tutmuş, neft tankerlərinə hücum edən dəniz quldurlarına qədər müxtəlif formalarda olan təcavüz kampaniyasını pisləyir, ona müqavimət göstərir və qalib gəlir", - deyə Maduro qeyd edib.
Maduro vurğulayıb ki, təhdidlərə və təcavüzə baxmayaraq, Venesuela güclü ölkə olduğunu və hakimiyyəti tamamilə və vasitəçisiz xalqa ötürəcək dərin inqilabın gedişatını sürətləndirməyə hazır olduğunu sübut edib.
O əlavə edib ki, Venesuela xalqı və cəmiyyətin bütün təbəqələri sülh və milli sabitliyin müdafiəsində sarsılmaz olaraq qalır.
Son xəbərlər
00:48
Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edibRegion
00:22
Uitkoff: ABŞ Ukraynanın iştirakı ilə Floridada keçirilən danışıqları konstruktiv hesab edirDigər ölkələr
00:20
Maduro Venesuela neftini daşıyan tankerlərə edilən hücumları pisləyibDigər ölkələr
00:00
Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaqDaxili siyasət
23:45
Mingəçevirdə baş verən qəzada xəsarət alanların kimlikləri bəlli olub - YENİLƏNİBHadisə
23:09
Video
Xırdalanda üç nəfər dəm qazından zəhərlənibHadisə
22:59
Hasset: ABŞ istehsalı olmayan mallar üçün rüsumlar ləğv edilə bilərDigər ölkələr
22:37
"Barselona" La Liqada ardıcıl səkkizinci qələbəsini qazanıbFutbol
22:16