Мадуро осудил нападения на танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападения на нефтяные танкеры.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Венесуэла уже 25 недель осуждает и побеждает кампанию агрессии, которая варьируется от психологического терроризма до корсаров, нападающих на нефтяные танкеры, и противостоит ей", - указал Мадуро.

Несмотря на угрозы и агрессию Венесуэла доказала, что "является сильной страной и готова ускорить ход глубинной революции, которая полностью и без посредников передаст власть народу", подчеркнул Мадуро. Он отметил, что венесуэльский народ и все социальные слои общества остаются непоколебимыми в защите мира и национальной стабильности.