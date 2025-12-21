Мадуро осудил нападения на танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть
- 21 декабря, 2025
- 23:57
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападения на нефтяные танкеры.
Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Венесуэла уже 25 недель осуждает и побеждает кампанию агрессии, которая варьируется от психологического терроризма до корсаров, нападающих на нефтяные танкеры, и противостоит ей", - указал Мадуро.
Несмотря на угрозы и агрессию Венесуэла доказала, что "является сильной страной и готова ускорить ход глубинной революции, которая полностью и без посредников передаст власть народу", подчеркнул Мадуро. Он отметил, что венесуэльский народ и все социальные слои общества остаются непоколебимыми в защите мира и национальной стабильности.
