    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    22 декабря, 2025
    08:25
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

