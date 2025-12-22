AP: США отзывают посла в Армении

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отозвать послов и высокопоставленных дипломатов примерно из 30 стран мира, включая посла США в Армении Кристину Куинн.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, на прошлой неделе дипломаты 29 стран были уведомлены о том, что срок их полномочий истекает в январе 2026 года. Все эти дипломаты были назначены во времена президентства Джо Байдена. Источник агентства сообщает, что этот шаг Трампа направлен на то, чтобы в дипломатическом корпусе находились люди, полностью поддерживающие его политические приоритеты, известные как лозунг "Америка прежде всего".

Вместе с тем, источники AP уточнили, что после возвращения в Вашингтон эти дипломаты смогут занять другие дипломатические должности, если захотят. Госдепартамент отказался комментировать эти изменения, подчеркнув, что это часть обычного процесса для любой администрации, так как посол является личным представителем президента.

Наибольшее количество дипломатических изменений ожидается в Африке, в таких странах, как Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда. В Азии изменения затронут Фиджи, Лаос, Маршалловы острова, Папуа-Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам.

Также изменения произойдут в странах Европы - Армении, Македонии, Черногории и Словакии, а также в Алжире и Египте на Ближнем Востоке, а также в Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.

Посол США в Армении Кристина Куинн была назначена в Ереван 16 февраля 2023 года, став десятым послом США в Армении. До этого она исполняла обязанности временного поверенного в делах США в Украине в период с 2020 по 2022 годы.