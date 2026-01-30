Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля
Другие страны
- 30 января, 2026
- 17:06
Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба альянса.
"В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Последние новости
18:38
Посол Норвегии выразил признательность президенту АзербайджанаВнешняя политика
18:37
Руководитель и сотрудники центра "Qurtuluş" арестованы - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:26
Эрдоган принял главу МИД ИранаВ регионе
18:24
Фото
Центробанк Азербайджана подписал меморандум о сотрудничестве с UnionPayФинансы
18:15
Фото
Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерстваВнешняя политика
18:12
Авиакомпании Казахстана в этом году планируют приобрести 9 новых самолетовВ регионе
18:05
Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах превысило 30 человекДругие страны
18:02
Фото
Пакистан подтвердил полную поддержку ведущей роли Азербайджана в СВМДАВнешняя политика
17:58