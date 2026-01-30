Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля

Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба альянса.

"В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.