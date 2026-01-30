Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля

    • 30 января, 2026
    • 17:06
    Очередное заседание по Украине в формате Рамштайн состоится 12 февраля

    Контактная группа по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба альянса.

    "В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

    Ukrayna ilə bağlı "Ramştayn" formatında növbəti iclas fevralın 12-də keçiriləcək
    NATO to host Ramstein format meeting on Ukraine's defense on Feb. 12
