Ukrayna ilə bağlı "Ramştayn" formatında növbəti iclas fevralın 12-də keçiriləcək
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 17:15
Ukraynanın müdafiəsi məsələləri üzrə "Ramştayn" formatında Təmas Qrupu fevralın 12-də NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında toplaşacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"2026-cı il fevralın 12-də Böyük Britaniya və Almaniya NATO-nun mənzil-qərargahında Ukraynanın müdafiəsi məsələləri üzrə Təmas Qrupunun iclasını çağıracaq", - məlumatda qeyd olunur.
