    • 30 yanvar, 2026
    • 17:15
    Ukrayna ilə bağlı Ramştayn formatında növbəti iclas fevralın 12-də keçiriləcək

    Ukraynanın müdafiəsi məsələləri üzrə "Ramştayn" formatında Təmas Qrupu fevralın 12-də NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında toplaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "2026-cı il fevralın 12-də Böyük Britaniya və Almaniya NATO-nun mənzil-qərargahında Ukraynanın müdafiəsi məsələləri üzrə Təmas Qrupunun iclasını çağıracaq", - məlumatda qeyd olunur.

    Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля
    NATO to host Ramstein format meeting on Ukraine's defense on Feb. 12

