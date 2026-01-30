Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    • 30 января, 2026
    • 17:08
    Мирзоян и Марта Кос обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Брюсселе, стороны обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил МИД Армении по итогам переговоров.

    "Подробно обсуждались пункты повестки саммита ЕС-Армения, который состоится в Ереване в мае, и предстоящие визиты на высоком уровне. Была подчеркнута взаимная готовность к реализации инициатив, направленных на обеспечение новых ощутимых результатов",- говорится в сообщении.

    Также отмечается, что собеседники подчеркнули взаимную готовность к практической реализации инициатив, направленных на достижение новых ощутимых результатов в двустороннем сотрудничестве.

    В ходе встречи Мирзоян также выразил удовлетворение решением Совета ЕС о выделении 20 млн евро помощи для Армении в рамках Европейского фонда мира.

    "Арарат Мирзоян и Марта Кос обсудили работу, проводимую для укрепления демократических реформ и устойчивости в Армении, затронули вопросы реализации программ по развитию региональной транспортной связности и инфраструктуры в контексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также другие шаги, направленные на дальнейшую институционализацию мира", - добавили в МИД.

    Mirzoyan və Marta Kos Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib
    Armenian FM, EU Commissioner discuss Baku-Yerevan peace process
