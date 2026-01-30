Мирзоян и Марта Кос обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Брюсселе, стороны обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил МИД Армении по итогам переговоров.

"Подробно обсуждались пункты повестки саммита ЕС-Армения, который состоится в Ереване в мае, и предстоящие визиты на высоком уровне. Была подчеркнута взаимная готовность к реализации инициатив, направленных на обеспечение новых ощутимых результатов",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники подчеркнули взаимную готовность к практической реализации инициатив, направленных на достижение новых ощутимых результатов в двустороннем сотрудничестве.

В ходе встречи Мирзоян также выразил удовлетворение решением Совета ЕС о выделении 20 млн евро помощи для Армении в рамках Европейского фонда мира.

"Арарат Мирзоян и Марта Кос обсудили работу, проводимую для укрепления демократических реформ и устойчивости в Армении, затронули вопросы реализации программ по развитию региональной транспортной связности и инфраструктуры в контексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также другие шаги, направленные на дальнейшую институционализацию мира", - добавили в МИД.