Сахиба Гафарова: Азербайджан и Турция активно развивают межпарламентские связи

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.

Как сообщает Report, стороны подчеркнули значимость трехстороннего формата сотрудничества, отметив его вклад в обеспечение мира, стабильности и экономического развития в регионе.

Было отмечено, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией успешно развивается в духе принципа "Одна нация - два государства".

В ходе встречи также обсуждались перспективы расширения экономических связей и роль парламентов в укреплении двусторонних отношений. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что парламенты обеих стран используют все возможности, чтобы в полной мере реализовать волю глав государств, направленную на дальнейшее развитие связей.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в реионе и перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в рамках открытия Зангезурского коридора.

Отметим, что Ф.Октай находтся с визитом в Азербайджане для участия в 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.