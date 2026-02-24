Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Сахиба Гафарова: Азербайджан и Турция активно развивают межпарламентские связи

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.

    Как сообщает Report, стороны подчеркнули значимость трехстороннего формата сотрудничества, отметив его вклад в обеспечение мира, стабильности и экономического развития в регионе.

    Было отмечено, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией успешно развивается в духе принципа "Одна нация - два государства".

    В ходе встречи также обсуждались перспективы расширения экономических связей и роль парламентов в укреплении двусторонних отношений. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что парламенты обеих стран используют все возможности, чтобы в полной мере реализовать волю глав государств, направленную на дальнейшее развитие связей.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в реионе и перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в рамках открытия Зангезурского коридора.

    Отметим, что Ф.Октай находтся с визитом в Азербайджане для участия в 10-м трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

