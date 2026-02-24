Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 19:14
    Грузия заявила о твердой поддержке территориальной целостности Украины

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подтвердила, что Грузия всегда решительно поддерживала нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

    По словам Бочоришвили, несмотря на попытки некоторых представить позицию Грузии в ином свете и нанести ущерб ее интересам, Тбилиси продолжает поддерживать Украину:

    "У нас никогда не было препятствий для выражения своего мнения в этом вопросе. Насколько этот голос был услышан - это уже другой вопрос. Спустя четыре года мы можем громко заявить, что Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

    Бочоришвили отметила, что позиция Грузии остается неизменной, а международное сообщество должно учитывать усилия страны в поддержке Украины.

    Gürcüstan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəklədiyini bəyan edib

