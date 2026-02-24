İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gürcüstan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəklədiyini bəyan edib

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 19:27
    Gürcüstan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəklədiyini bəyan edib

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bildirib ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, eləcə də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini hər zaman qətiyyətlə dəstəkləyirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan KİV məlumat yayıb.

    Boçorişvilinin sözlərinə görə, bəzilərinin Gürcüstanın mövqeyini başqa cür təqdim etmək və onun maraqlarına zərər vurmaq cəhdlərinə baxmayaraq, Tbilisi Ukraynanı dəstəkləməyə davam edir: "Bu məsələdə öz fikrimizi bildirmək üçün heç vaxt maneəmiz olmayıb. Bu səsin nə dərəcədə eşidilməsi isə başqa məsələdir. Dörd ildən sonra biz yüksək səslə bəyan edə bilərik ki, Gürcüstan Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləyir".

    Nazir qeyd edib ki, Gürcüstanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır və beynəlxalq ictimaiyyət ölkənin Ukraynaya dəstək istiqamətindəki səylərini nəzərə almalıdır.

    Gürcüstan Ukrayna Maka Boçorişvili
    Грузия заявила о твердой поддержке территориальной целостности Украины
    FM: Georgia firmly supports territorial integrity of Ukraine

    Son xəbərlər

    20:05

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:04

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    20:03

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:59

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    19:53

    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə göndərib

    Digər ölkələr
    19:51

    ADDA ilə Təhsilin İnkişafı Fondu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:43

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    19:34

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" və "Neftçi" İK turu itkisiz başa vurub

    Futbol
    19:30
    Foto

    "Xocalı. Üç faciə – bir ağrı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti