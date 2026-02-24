Объявлен график приема граждан в Администрации президента на март

Объявлен график приема граждан в Администрации президента Азербайджана на март.

Как сообщает Report, он начнется в 14:00 в Центре приема по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Запись на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

Контактный номер: 1111.