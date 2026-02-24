Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на март

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента Азербайджана на март.

    Как сообщает Report, он начнется в 14:00 в Центре приема по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

    Запись на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

    Контактный номер: 1111.

    Принимающее лицо

    День приема

    Амиров Натиг Арзиман оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

    2

    Гасанов Керем Авез оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

    2

    Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

    3

    Алескеров Фуад Муртуз оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

    4,16

    Гаджиев Хикмет Фархад оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

    5

    Алиева Фарах Ширмамед гызы

    заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

    5

    Гасанов Алтай Тофиг оглу

    начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

    6,13,31

    Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

    заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

    6

    Мовсумов Шахмар Ариф оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

    10

    Меджидов Талят Таир оглу

    заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

    11

    Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

    заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

    11

    пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

    12

    Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

    12

    Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

    12

    Велиев Адалят Магсад оглу

    заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

    13

    Керимов Айдын Зохраб оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

    13

    Исмаилов Сулейман Аббас оглу

    заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

    17

    Гаджиев Башир Гудрат оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

    18

    Гусейнов Эмин Замин оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

    18

    Мамедов Масим Ахмед оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

    18

    Керимов Гюндуз Гаджи оглу

    заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

    19

    Гаджиев Вахид Расим оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

    19

    Юсубов Эльчин Мустафа оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

    19

    * * *

    Усубов Рамиль Идрис оглу

    Совет безопасности Азербайджанской Республики

    секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

    17
    PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

