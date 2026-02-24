PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 24 fevral, 2026
- 18:07
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 2026-cı ilin mart ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
Qəbulu aparan şəxs
|
Qəbul günü
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
Əmirov Natiq Ərziman oğlu
|
2
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri
Həsənov Kərəm Əvəz oğlu
|
2
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri
Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu
|
3
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu
|
4,16
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu
|
5
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri
Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı
|
5
|
Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi
Həsənov Altay Tofiq oğlu
|
6,13,31
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri
Seyidov Fərid Mirmufid oğlu
|
6
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri
Mövsümov Şahmar Arif oğlu
|
10
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri
Məcidov Tələt Tahir oğlu
|
11
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri
Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu
|
11
|
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi
|
12
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi
|
12
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru
|
12
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri
Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu
|
13
|
Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Kərimov Aydın Zöhrab oğlu
|
13
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri
İsmayılov Süleyman Abbas oğlu
|
17
|
Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu
|
18
|
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəsi
Hüseynov Emin Zamin oğlu
|
18
|
Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Məmmədov Məsim Əhməd oğlu
|
18
|
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri
Kərimov Gündüz Hacı oğlu
|
19
|
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Hacıyev Vahid Rasim oğlu
|
19
|
Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Yusubov Elçin Mustafa oğlu
|
19
|
* * *
|
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi
Usubov Ramil İdris oğlu