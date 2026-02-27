İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanunun yenilənməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    • 27 fevral, 2026
    • 10:21
    İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun yenilənməsi təklif olunub

    "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanunun yenilənməsi təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    O xatırladıb ki, sözügedən qanun 1995-ci ildə qəbul edilib:

    "Bu baxımdan, "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanun yenilənməlidir".

    Eyyub Hüseynov Milli Məclis

