"İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanunun yenilənməsi təklif olunub
Milli Məclis
- 27 fevral, 2026
- 10:21
"İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanunun yenilənməsi təklif olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
O xatırladıb ki, sözügedən qanun 1995-ci ildə qəbul edilib:
"Bu baxımdan, "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanun yenilənməlidir".
Son xəbərlər
11:12
Azərbaycan Gürcüstanın maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olubMaliyyə
11:12
Ombudsman Aparatı: Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi daim diqqətdədirXarici siyasət
11:12
Dövlət Turizm Agentliyi WUF13 çərçivəsində fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıbTurizm
11:09
AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏMaliyyə
11:07
Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilirDaxili siyasət
11:01
Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ varMilli Məclis
11:00
Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlibFərdi
10:55
Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:55