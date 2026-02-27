İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Bakıda Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Bakıda Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 10:11
    Bakıda Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Bakıda Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin fevralın 27-də rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan və Efiopiyanın Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Baş nazirin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əlini və birinci xanım Zinaş Tayaçevi qarşılayıblar.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Efiopiyanın Baş nazirinə raport verib.

    Efiopiyanın Federativ Demokratik Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin qarşısından keçib.

    Sonda rəsmi foto çəkdirilib.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Efiopiya Abiy Əhməd Əli
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Эфиопии
    Official welcome ceremony held for Prime Minister of Ethiopia

