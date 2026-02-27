Состоялась церемония официальной встречи премьера Эфиопии
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 10:29
27 февраля состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Эфиопии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и первую леди Зинаш Таячеу.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Эфиопии.
Прозвучали государственные гимны Эфиопии и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
В заключение было сделано официальное фото.
