    Состоялась церемония официальной встречи премьера Эфиопии

    Внешняя политика
    27 февраля, 2026
    10:29
    Состоялась церемония официальной встречи премьера Эфиопии

    27 февраля состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Эфиопии был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и первую леди Зинаш Таячеу.

    Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Эфиопии.

    Прозвучали государственные гимны Эфиопии и Азербайджана.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

    В заключение было сделано официальное фото.

    Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

