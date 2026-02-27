İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "BakuBus" Naxçıvanda fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    • 27 fevral, 2026
    • 10:03
    BakuBus Naxçıvanda fəaliyyətə başlayır

    Yaxın vaxtlarda "BakuBus" MMC Naxçıvan şəhərində fəaliyyətə başlayacaq.

    "Report" bu barədə şirkətə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, marşrut xətləri, müasir avtobuslar və nağdsız ödəniş sistemi ilə Naxçıvan şəhərinin sakinlərinə rahat və təhlükəsiz sərnişindaşıma xidməti təqdim olunacaq.

    BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в Нахчыване

