"BakuBus" Naxçıvanda fəaliyyətə başlayır
İnfrastruktur
- 27 fevral, 2026
- 10:03
Yaxın vaxtlarda "BakuBus" MMC Naxçıvan şəhərində fəaliyyətə başlayacaq.
"Report" bu barədə şirkətə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, marşrut xətləri, müasir avtobuslar və nağdsız ödəniş sistemi ilə Naxçıvan şəhərinin sakinlərinə rahat və təhlükəsiz sərnişindaşıma xidməti təqdim olunacaq.
Son xəbərlər
11:12
Azərbaycan Gürcüstanın maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olubDigər
11:12
Ombudsman Aparatı: Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi daim diqqətdədirDigər
11:12
Dövlət Turizm Agentliyi WUF13 çərçivəsində fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıbTurizm
11:09
AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏMaliyyə
11:07
Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilirDaxili siyasət
11:01
Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ varMilli Məclis
11:00
Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlibFərdi
10:55
Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:55