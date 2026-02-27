BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в Нахчыване

ООО BakuBus в ближайшее время приступит к осуществлению деятельности в городе Нахчыван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Сообщается, что для жителей Нахчывана будут организованы комфортные и безопасные пассажирские перевозки с использованием современного автобусного парка, оснащенного безналичной платежной системой.