İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Göyçay sakinindən avtomat və narkotik götürülüb

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 10:25
    Göyçay sakinindən avtomat və narkotik götürülüb

    Göyçayda saxlanılan şəxsdən narkotik vasitə və avtomat götürülüb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan, əvvəllər də dəfələrlə məhkum olunmuş 33 yaşlı Əlixan Məmmədov saxlanılıb.

    Onun yaşadığı ünvandan psixotrop maddə olan metamfetamin, eləcə "Kalaşnikov" markalı avtomat və 126 ədəd patron aşkarlanıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Ə.Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Göyçay “Kalaşnikov” avtomatı narkotik
    В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат

    Son xəbərlər

    11:12

    Dövlət Turizm Agentliyi WUF13 çərçivəsində fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıb

    Turizm
    11:09

    AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:07

    Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Daxili siyasət
    11:01

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    10:55

    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:55

    Tokayev və Vuçiç Astanada danışıqlar aparır

    Region
    10:51

    WUF13 Mərkəzi Rezervasiya Platforması təqdim edilib

    İnfrastruktur
    10:51

    Aydın Səfixanlı: Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti