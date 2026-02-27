UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 17:15
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə təmsilçisi "Samsunspor"un da rəqibi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutub.
Püşkatma nəticəsində 1/8 finalda üz-üz gələcək komandalar bəlli olub:
"Lex" (Polşa) - "Şaxtyor" (Ukrayna)
"Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr)
"Samsunspor" (Türkiyə) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)
"Siqma" (Çexiya) - "Maynts 05" (Almaniya)
AZ (Alkmar, Niderland) - "Sparta" (Çexiya)
"Fiorentina" (İtaliya) - "Rakuv" (Polşa)
"Sele" (Sloveniya) - AEK (Yunanıstan)
"Riyeka" (Xorvatiya) - "Strasburq" (Fransa)
Qeyd edək ki, bu raundun matçları nartın 12-si və 19-da keçiriləcək.
