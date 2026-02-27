İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 17:15
    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə təmsilçisi "Samsunspor"un da rəqibi müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutub.

    Püşkatma nəticəsində 1/8 finalda üz-üz gələcək komandalar bəlli olub:

    "Lex" (Polşa) - "Şaxtyor" (Ukrayna)

    "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr)

    "Samsunspor" (Türkiyə) - "Rayo Valyekano" (İspaniya)

    "Siqma" (Çexiya) - "Maynts 05" (Almaniya)

    AZ (Alkmar, Niderland) - "Sparta" (Çexiya)

    "Fiorentina" (İtaliya) - "Rakuv" (Polşa)

    "Sele" (Sloveniya) - AEK (Yunanıstan)

    "Riyeka" (Xorvatiya) - "Strasburq" (Fransa)

    Qeyd edək ki, bu raundun matçları nartın 12-si və 19-da keçiriləcək.

    UEFA Konfrans Liqası püşkatma İsveçrə Nyon "Samsunspor" Türkiyə klubu

