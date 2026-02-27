Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат

    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 10:39
    В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат

    В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, сотрудники Гёйчайского районного отделения полиции, задержали ранее судимого 33-летнего Алихана Мамедова, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств.

    По месту его проживания обнаружены метамфетамин, а также автомат марки "Калашников" и 126 патронов.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А. Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    МВД Азербайджана борьба с наркоторговлей Изъятие оружия
    Göyçay sakinindən avtomat və narkotik götürülüb

