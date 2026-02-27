В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, сотрудники Гёйчайского районного отделения полиции, задержали ранее судимого 33-летнего Алихана Мамедова, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств.

По месту его проживания обнаружены метамфетамин, а также автомат марки "Калашников" и 126 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А. Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.