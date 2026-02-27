В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат
Происшествия
- 27 февраля, 2026
- 10:39
В Гёйчае у задержанного изъяты наркотики и автомат.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, сотрудники Гёйчайского районного отделения полиции, задержали ранее судимого 33-летнего Алихана Мамедова, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств.
По месту его проживания обнаружены метамфетамин, а также автомат марки "Калашников" и 126 патронов.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А. Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Последние новости
11:11
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке дня 9 вопросовМилли Меджлис
11:09
Фото
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в формате один на одинВнешняя политика
11:09
Орбан обсудит с Фицо ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу "Дружба"Другие страны
11:05
В Баку презентовали официальный сайт WUF13Инфраструктура
11:02
Гюльшан Рзаева: Азербайджан на WUF13 представит мировому сообществу свой опыт в области градостроительстваИнфраструктура
10:52
Азербайджан поздравил Доминиканскую Республику с национальным праздникомВнешняя политика
10:51
Документ по диагностике государственных информационных систем проходит согласованиеИКТ
10:50
В Азербайджане создан каталог для выявления и устранения рисков кибербезопасностиИКТ
10:46