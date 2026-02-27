İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 17:12
    Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqini əhatə edən normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmun və təsirlərdən qorunması ilə bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncamında qeyd olunub.

    Belə ki, Nazirlər Kabineti aidiyyəti dövlət orqanlarını (qurumlarını), elmi müəssisə və təşkilatları, mütəxəssisləri və vətəndaş cəmiyyəti institutlarını cəlb etməklə və beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, ölkə ərazisində uşaqların sosial şəbəkələrdəki zərərli məzmun və təsirlərindən qorunmasını, o cümlədən sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqini əhatə edən normativ hüquqi aktların layihələrini üç ay müddətində hazırlayıb Prezidentə təqdim edəcək.

    İlham Əliyev sərəncam Sosial şəbəkələr yaş məhdudiyyəti
    В Азербайджане планируют ввести возрастные ограничения при регистрации в соцсетях

    Son xəbərlər

    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    17:59

    Azərbaycanda Qafqaz Albaniyası turizm marşrutu hazırlanıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti