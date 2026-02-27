В Азербайджане планируют ввести возрастные ограничения при регистрации в соцсетях

В Азербайджане планируют провести работу по созданию нормативно-правовой базы, предусматривающей введение возрастных ограничений при регистрации в социальных сетях.

Как сообщает Report, это отражено в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по защите детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде".

Согласно документу, Кабинет министров должен в течение трех месяцев разработать и представить главе государства проекты нормативно-правовых актов, направленных на защиту детей на территории страны от негативного влияния и вредоносного контента в интернете, в том числе путем установления возрастного лимита для регистрации в социальных сетях.

Работа в этом направлении будет вестись с привлечением профильных государственных структур, научных учреждений, экспертного сообщества и институтов гражданского общества с учетом международной практики.