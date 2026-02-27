Yüksək Liqanın XV turunda iki qarşılaşma baş tutacaq
- 27 fevral, 2026
- 10:04
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV turun daha iki oyunu baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, hər iki qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək.
"Milli Aviasiya Akademiyası" "Turan"ı qəbul edəcək. Görüş "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında keçiriləcək.
"Gənclər" isə UNEC-lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Matç UNEC-in idman zalında təşkil ediləcək.
Xatırladaq ki, XV turda daha əvvəl "Abşeron" "Murov Az Terminal"ı (3:1),"DH Volley" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.
