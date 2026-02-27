İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Yüksək Liqanın XV turunda iki qarşılaşma baş tutacaq

    27 fevral, 2026
    Yüksək Liqanın XV turunda iki qarşılaşma baş tutacaq

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV turun daha iki oyunu baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, hər iki qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək.

    "Milli Aviasiya Akademiyası" "Turan"ı qəbul edəcək. Görüş "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında keçiriləcək.

    "Gənclər" isə UNEC-lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Matç UNEC-in idman zalında təşkil ediləcək.

    Xatırladaq ki, XV turda daha əvvəl "Abşeron" "Murov Az Terminal"ı (3:1),"DH Volley" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası XV tur

