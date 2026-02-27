UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılır
- 27 fevral, 2026
- 10:16
UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü bu gün atılacaq.
"Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutacaq.
Pükatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək.
Bu raundda Liqa mərhələsini ilk "8-lik"də başa vuran komandalar və pley-offun qalibləri iştirak edəcəklər.
Liqa mərhələsinin ilk "8-liy"i: "Arsenal" (İngiltərə), "Bavariya" (Almaniya), "Liverpul" (İngiltərə), "Tottenhem" (İngiltərə), "Barselona" (İspaniya), "Çelsi" (İngiltərə), "Sportinq" (Portuqaliya), "Mançester Siti" (İngiltərə).
Pley-off mərhələsinin qalibləri: "Real" (İspaniya), PSJ (Fransa), "Nyukasl" (İngiltərə), "Atletiko" (İspaniya), "Atalanta" (İtaliya), "Bayer 04" (Almaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Budyo Qlimt" (Norveç).
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin oyunları martın 10-11-i və 17-18-də keçiriləcək.