İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılır

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 10:16
    UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılır

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü bu gün atılacaq.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutacaq.

    Pükatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək.

    Bu raundda Liqa mərhələsini ilk "8-lik"də başa vuran komandalar və pley-offun qalibləri iştirak edəcəklər.

    Liqa mərhələsinin ilk "8-liy"i: "Arsenal" (İngiltərə), "Bavariya" (Almaniya), "Liverpul" (İngiltərə), "Tottenhem" (İngiltərə), "Barselona" (İspaniya), "Çelsi" (İngiltərə), "Sportinq" (Portuqaliya), "Mançester Siti" (İngiltərə).

    Pley-off mərhələsinin qalibləri: "Real" (İspaniya), PSJ (Fransa), "Nyukasl" (İngiltərə), "Atletiko" (İspaniya), "Atalanta" (İtaliya), "Bayer 04" (Almaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Budyo Qlimt" (Norveç).

    Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin oyunları martın 10-11-i və 17-18-də keçiriləcək.

    uefa Çempionlar Liqası püşkatma mərasimi İsveçrə Nyon

    Son xəbərlər

    11:09

    AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:07

    Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Daxili siyasət
    11:01

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    10:55

    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:55

    Tokayev və Vuçiç Astanada danışıqlar aparır

    Region
    10:51

    WUF13 Mərkəzi Rezervasiya Platforması təqdim edilib

    İnfrastruktur
    10:51

    Aydın Səfixanlı: Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    10:51
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti