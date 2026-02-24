Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Первый посол Палестины в Армении вручил верительные грамоты президенту

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 19:06
    Первый посол Палестины в Армении вручил верительные грамоты президенту

    Первый в истории посол Палестины в Армении Иса Кассисен вручил верительные грамоты президенту республики Ваагну Хачатуряну.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Президент Армении поздравил посла с вступлением в должность и пожелал ему успехов на дипломатической службе. В свою очередь, Иса Кассисен выразил благодарность за прием и подчеркнул готовность приложить все усилия для укрепления двусторонних отношений.

    В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества, активизация политического диалога и обмен опытом в гуманитарной сфере. Стороны также обсудили региональные реалии и подтвердили важность следования принципам мира, стабильности и добрососедства.

    Напомним, что в июне 2024 года Армения признала государственность Палестины.

    Fələstinin Ermənistandakı ilk səfiri etimadnaməsini prezidentə təqdim edib
    First Palestinian ambassador to Yerevan presents credentials to Armenian president

