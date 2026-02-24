Первый посол Палестины в Армении вручил верительные грамоты президенту
- 24 февраля, 2026
- 19:06
Первый в истории посол Палестины в Армении Иса Кассисен вручил верительные грамоты президенту республики Ваагну Хачатуряну.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Президент Армении поздравил посла с вступлением в должность и пожелал ему успехов на дипломатической службе. В свою очередь, Иса Кассисен выразил благодарность за прием и подчеркнул готовность приложить все усилия для укрепления двусторонних отношений.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества, активизация политического диалога и обмен опытом в гуманитарной сфере. Стороны также обсудили региональные реалии и подтвердили важность следования принципам мира, стабильности и добрососедства.
Напомним, что в июне 2024 года Армения признала государственность Палестины.