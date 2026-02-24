В Шамкире при столкновении автомобилей один человек погиб, несколько пострадали - ОБНОВЛЕНО

При столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Mitsubishi в селе Гасымалылар Шамкирского района погиб один человек.

Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента скончался житель Гедабейского района Фахраддин Мамедов 1953 года рождения, еще несколько человек были госпитализированы с различными ранениями.

По факту ведется расследование.

18:55

В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Гасымалылар Шамкирского района.

В результате аварии пострадали как минимум четыре человека, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.

По факту проводится расследование.