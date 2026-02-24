Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Шамкире при столкновении автомобилей один человек погиб, несколько пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 19:05
    В Шамкире при столкновении автомобилей один человек погиб, несколько пострадали - ОБНОВЛЕНО

    При столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Mitsubishi в селе Гасымалылар Шамкирского района погиб один человек.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента скончался житель Гедабейского района Фахраддин Мамедов 1953 года рождения, еще несколько человек были госпитализированы с различными ранениями.

    По факту ведется расследование.

    В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Гасымалылар Шамкирского района.

    В результате аварии пострадали как минимум четыре человека, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.

    По факту проводится расследование.

    Шамкир ДТП село Гасымалылар
    Şəmkirdə avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Последние новости

    19:52

    Зеленский и представители ЕС обсудили меры против российских танкеров

    Другие страны
    19:42

    Канада расширила санкции против России

    Другие страны
    19:38
    Фото

    В Баку состоялась презентация документального фильма "Ходжалы. Три трагедии - одна боль"

    Внутренняя политика
    19:30

    США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:20

    Павел Дуров: В РФ стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова

    В регионе
    19:14

    Грузия заявила о твердой поддержке территориальной целостности Украины

    В регионе
    19:06

    Первый посол Палестины в Армении вручил верительные грамоты президенту

    В регионе
    19:05

    В Шамкире при столкновении автомобилей один человек погиб, несколько пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:42

    Армения запросила у ЕС поддержку для противодействия вмешательству РФ в местные выборы

    В регионе
    Лента новостей