В Шамкире при столкновении автомобилей один человек погиб, несколько пострадали - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 24 февраля, 2026
- 19:05
При столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Mitsubishi в селе Гасымалылар Шамкирского района погиб один человек.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента скончался житель Гедабейского района Фахраддин Мамедов 1953 года рождения, еще несколько человек были госпитализированы с различными ранениями.
По факту ведется расследование.
В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие.
Как сообщает западное бюро Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Гасымалылар Шамкирского района.
В результате аварии пострадали как минимум четыре человека, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.
По факту проводится расследование.
Последние новости
19:52
Зеленский и представители ЕС обсудили меры против российских танкеровДругие страны
19:42
Канада расширила санкции против РоссииДругие страны
19:38
Фото
В Баку состоялась презентация документального фильма "Ходжалы. Три трагедии - одна боль"Внутренняя политика
19:30
США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и Ближнем ВостокеДругие страны
19:20
Павел Дуров: В РФ стремятся подавить право на частную жизнь и свободу словаВ регионе
19:14
Грузия заявила о твердой поддержке территориальной целостности УкраиныВ регионе
19:06
Первый посол Палестины в Армении вручил верительные грамоты президентуВ регионе
19:05
В Шамкире при столкновении автомобилей один человек погиб, несколько пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:42