Зеленский: Первый транш из €90 млрд Украина получит уже весной
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 23:33
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение о предоставлении стране Евросоюзом кредита в 90 млрд евро было принято, несмотря на возражения со стороны Венгрии.
Как передает Report, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции по результатам саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии" в Киеве.
"У нас есть решение о 90 миллиардах (евро - ред.). Это было сложно, прежде всего для союзников, потому что нужно единство. Мы знаем, кто блокирует, но решение было принято 27 странами, и его нельзя изменить", - отметил украинский лидер.
По словам Зеленского, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что найдет необходимые инструменты для реализации этого решения, и первый транш из этой суммы Украина получит уже весной.
