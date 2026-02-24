Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Зеленский: Первый транш из €90 млрд Украина получит уже весной

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 23:33
    Зеленский: Первый транш из €90 млрд Украина получит уже весной

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение о предоставлении стране Евросоюзом кредита в 90 млрд евро было принято, несмотря на возражения со стороны Венгрии.

    Как передает Report, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции по результатам саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии" в Киеве.

    "У нас есть решение о 90 миллиардах (евро - ред.). Это было сложно, прежде всего для союзников, потому что нужно единство. Мы знаем, кто блокирует, но решение было принято 27 странами, и его нельзя изменить", - отметил украинский лидер.

    По словам Зеленского, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что найдет необходимые инструменты для реализации этого решения, и первый транш из этой суммы Украина получит уже весной.

