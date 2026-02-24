Президент Грузии: Мы хотим жить в едином государстве вместе с абхазами и осетинами

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что главной целью мирной политики страны является совместное проживание с населением Абхазии и Цхинвальского региона в рамках единой Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, глава государства озвучил эту позицию в эфире передачи "Актуальные темы с Макой Цинцадзе" на Первом канале Грузии.

Президент отметил, что, несмотря на то что часть территории Грузии в настоящее время находится под оккупацией, страна остается независимым и суверенным государством: "Мы хотим жить вместе с абхазами и осетинами в едином государстве".

По его словам, мирная политика, которую официальный Тбилиси заявляет как на международных площадках, так и в отношении абхазских и осетинских общин, носит искренний и открытый характер.

Кавелашвили подчеркнул, что Грузия намерена продолжать усилия, направленные на совместную жизнь в рамках единого государства. Президент также отметил, что между грузинами, абхазами и осетинами существует общая история и многолетние отношения.

Он выразил надежду на объединение страны в будущем и заявил, что эта цель будет подтверждена конкретными шагами.