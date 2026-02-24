İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gürcüstan Prezidenti: Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirik

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 23:05
    Gürcüstan Prezidenti: Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirik

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili ölkənin sülh siyasətinin əsas məqsədinin Abxaziya və Tsxinvali bölgələrində yaşayan əhali ilə vahid Gürcüstan çərçivəsində birgə yaşamaq olduğunu bəyan edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, dövlət başçısı bu fikirləri Gürcüstanın Birinci Kanalında yayımlanan "Maka Tsintsadze ilə aktual mövzular" verilişində səsləndirib.

    Prezident bildirib ki, hazırda Gürcüstan ərazisinin bir hissəsi işğal altında olsa da, ölkə müstəqil və suveren dövlətdir: "Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirik".

    Onun sözlərinə görə, rəsmi Tbilisinin həm beynəlxalq platformalarda, həm də abxaz və osetin icmalarına münasibətdə elan etdiyi sülh siyasəti səmimi və açıq xarakter daşıyır.

    Kavelaşvili vurğulayıb ki, Gürcüstan vahid dövlət çərçivəsində birlikdə yaşamaq niyyətindədir və bu istiqamətdə səylərini davam etdirəcək. Prezident qeyd edib ki, gürcülər, abxazlar və osetinlər arasında ortaq tarix və uzun illərə dayanan münasibətlər mövcuddur.

    O, gələcəkdə ölkənin birləşəcəyinə ümid etdiyini bildirib və bu məqsədin konkret addımlarla sübut ediləcəyini deyib.

    Gürcüstan osetin Abxaziya
    Президент Грузии: Мы хотим жить в едином государстве вместе с абхазами и осетинами

    Son xəbərlər

    23:18

    İsveçrə və ABŞ-nin hərbçiləri Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    23:05

    Gürcüstan Prezidenti: Abxaz və osetinlərlə vahid dövlətdə birgə yaşamaq istəyirik

    Region
    22:51

    BMT Baş Assambleyası Ukraynanın dayanıqlı sülh təşəbbüsünü dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    22:47

    "Nyukasl" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    22:32
    Video

    İran Prezidenti: Xalqla kobud rəftar etməməliyik

    Region
    22:25

    Vuçiç özünə və ailəsinə qarşı sui-qəsd hazırlığı barədə məlumatı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:13

    "Tottenhem" Premyer Liqada qalacağı təqdirdə klub rəhbərliyi futbolçuların maaşlarını artıracaq

    Futbol
    22:11

    Luvrun ilk qadın rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    21:55

    Əraqçi: ABŞ ilə saziş bağlamaq üçün tarixi fürsət var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti