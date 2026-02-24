В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль

Цветок Хары-бюльбюль, считающийся символом мира, вновь расцвел в Королевском ботаническом саду Мадрида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Испании.

По его данным, цветок расцвел в преддверии 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Отмечается, что растение было подарено Королевскому ботаническому саду Мадрида в 2023 году по инициативе посольства в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Помимо природной ценности, цветок символизирует глубокие культурные связи между Азербайджаном и Испанией.

Директор сада Мария-Пас Мартин Эстеба охарактеризовала Хары-бюльбюль как "очаровательную часть азербайджанской природы в самом сердце Мадрида". С учетом особенностей растения оно будет содержаться в специальной оранжерее для орхидей и будет доступно для осмотра посетителями в весенние месяцы.