Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 18:26
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль

    Цветок Хары-бюльбюль, считающийся символом мира, вновь расцвел в Королевском ботаническом саду Мадрида.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Испании.

    По его данным, цветок расцвел в преддверии 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

    Отмечается, что растение было подарено Королевскому ботаническому саду Мадрида в 2023 году по инициативе посольства в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Помимо природной ценности, цветок символизирует глубокие культурные связи между Азербайджаном и Испанией.

    Директор сада Мария-Пас Мартин Эстеба охарактеризовала Хары-бюльбюль как "очаровательную часть азербайджанской природы в самом сердце Мадрида". С учетом особенностей растения оно будет содержаться в специальной оранжерее для орхидей и будет доступно для осмотра посетителями в весенние месяцы.

    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль

    Хары-бюльбюль посольство Азербайджана в Испании Королевский ботанический сад Мадрида
    Фото
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb
    Фото
    Kharibulbul blooms in Royal Botanical Garden of Madrid

    Последние новости

    18:54

    Ильхам Алиев: Наша несгибаемая воля обеспечила восстановление территориальной целостности

    Внутренняя политика
    18:51

    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны

    Внутренняя политика
    18:39

    ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год

    Другие страны
    18:38

    Ильхам Алиев: Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом

    Внутренняя политика
    18:28

    Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    18:27

    Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    В регионе
    18:22

    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    Лента новостей