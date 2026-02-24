İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 17:55
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Sülh rəmzi olan Xarıbülbül gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın İspaniyadakı Səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xarı bülbül 2023-cü ildə səfirliyin təşəbbüsü ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə İspaniyanın Madrid Kral Nəbatat Bağına hədiyyə edilib.

    Bitki botanik dəyərindən əlavə, iki ölkə arasında dərin mədəni bağları da simvolizə edir.

    Nəbatət bağının direktoru Mariya-Pas Martin Esteba Xarıbülbülü Madridin qəlbində yerləşən Azərbaycan təbiətinin cazibədar bir parçası adlandırıb.

    Qeyd edək ki, bitki xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, Xarıbülbül gülü Nəbatat bağında səhləbkimilər fəsiləsinin digər növlərinin yetişdirildiyi xüsusi istixanada saxlanılacaq və yaz ayları ərzində nəbatat bağının ziyarətçiləri, Madrid sakinləri və ölkəyə səyahət edən qonaqlar üçün nümayiş olunacaq.

    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb
    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Heydər Əliyev İspaniya Madrid Xarı Bülbül
    Foto
    В Королевском ботаническом саду Мадрида расцвел цветок Хары-бюльбюль

    Son xəbərlər

    18:34

    Gültəkin Hacıbəyli DTX-də dindirilib

    Hadisə
    18:19

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Turan Tovuz"un müdafiəsini yarmaq çox çətindir

    Futbol
    18:18
    Foto

    Fuad Oktay: Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq sabitlik amili kimi çıxış edir

    Milli Məclis
    18:14

    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib

    Milli Məclis
    18:07

    PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Digər
    18:04
    Foto

    Azərbaycan "Goldman Sachs" ilə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Qazaxıstanın Ali Audit Palatası Azərbaycanın Hesablama Palatasının maliyyə hesabatlarını audit edib

    Maliyyə
    17:55
    Foto

    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti