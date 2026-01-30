Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездов
Другие страны
- 30 января, 2026
- 17:07
Из-за пожара в коммерческом здании на Риджентс-Парк-роуд в северной части Лондона (Великобритания) произошли серьезные перебои в движении поездов между станциями Юстон и Уотфорд-Джанкшен.
Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.
Сообщают, что горит половина здания, причина пожара пока неизвестна.
Четыре железнодорожных оператора столкнулись с перебоями в работе из-за продолжающегося пожара.
Изменения коснулись рейсов в такие города, как Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль и Глазго. Владельцы билетов на пятницу могут использовать их в субботу без дополнительной платы.
По данным Лондонской пожарной службы (LFB), к тушению пожара привлечены 70 пожарных машин.
