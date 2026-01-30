Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    30 января, 2026
    17:07
    Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездов

    Из-за пожара в коммерческом здании на Риджентс-Парк-роуд в северной части Лондона (Великобритания) произошли серьезные перебои в движении поездов между станциями Юстон и Уотфорд-Джанкшен.

    Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

    Сообщают, что горит половина здания, причина пожара пока неизвестна.

    Четыре железнодорожных оператора столкнулись с перебоями в работе из-за продолжающегося пожара.

    Изменения коснулись рейсов в такие города, как Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль и Глазго. Владельцы билетов на пятницу могут использовать их в субботу без дополнительной платы.

    По данным Лондонской пожарной службы (LFB), к тушению пожара привлечены 70 пожарных машин.

    Лента новостей