Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездов

Из-за пожара в коммерческом здании на Риджентс-Парк-роуд в северной части Лондона (Великобритания) произошли серьезные перебои в движении поездов между станциями Юстон и Уотфорд-Джанкшен.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Сообщают, что горит половина здания, причина пожара пока неизвестна.

Четыре железнодорожных оператора столкнулись с перебоями в работе из-за продолжающегося пожара.

Изменения коснулись рейсов в такие города, как Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль и Глазго. Владельцы билетов на пятницу могут использовать их в субботу без дополнительной платы.

По данным Лондонской пожарной службы (LFB), к тушению пожара привлечены 70 пожарных машин.