AP: ABŞ Ermənistandakı səfirini geri çağırır
- 22 dekabr, 2025
- 08:41
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası, Ermənistandakı səfir Kristina Kvin də daxil olmaqla, dünyanın təxminən 30 ölkəsindən səfirləri və yüksək rütbəli diplomatları geri çağırmaq qərarına gəlib.
"Report"un "Associated Press" agentliyinə istinadən məlumatına görə, ötən həftə 29 ölkənin diplomatına səlahiyyət müddətlərinin 2026-cı ilin yanvarında başa çatacağı barədə xəbərdarlıq edilib.
Həmin diplomatların hamısı Co Baydenin prezidentliyi dövründə təyin ediliblər. Agentliyin mənbəsi bildirib ki, Trampın bu addımı diplomatik korpusda onun "Öncə Amerika" şüarı ilə tanınan siyasi prioritetlərini tam dəstəkləyən şəxslərin yer almasına yönəlib.
Bununla yanaşı, AP-nin mənbələri dəqiqləşdiriblər ki, diplomatlar Vaşinqtona qayıtdıqdan sonra istəyəcəkləri təqdirdə, digər diplomatik vəzifələrdə çalışa biləcəklər. Dövlət Departamenti bu dəyişiklikləri şərh etməkdən boyun qaçıraraq vurğulayıb ki, bu hər bir administrasiya üçün adi prosedir, çünki səfir prezidentin şəxsi nümayəndəsidir.
Diplomatik dəyişikliklərin ən böyük qismi Afrikada - Burundi, Kamerun, Kabo Verde, Qabon, Kot-d'İvuar, Madaqaskar, Mavriki, Niger, Nigeriya, Ruanda, Seneqal, Somali və Uqanda kimi ölkələrdə gözlənilir. Asiyada dəyişikliklər Fici, Laos, Marşal adaları, Papua-Yeni Qvineyanı, Filippini və Vyetnamı əhatə edəcək.
Həmçinin Avropa ölkələrində - Ermənistan, Makedoniya, Monteneqro və Slovakiyada, Yaxın Şərqdə - Əlcəzair və Misirdə, eləcə də Nepal, Şri-Lanka, Qvatemala və Surinamda dəyişikliklər baş verəcək.
ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kvin 16 fevral 2023-cü ildə İrəvana təyin edilib və Amerikanın Ermənistandakı onuncu səfiri olub. Bundan əvvəl o, 2020-2022-ci illər ərzində ABŞ-nin Ukraynadakı müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini icra edib.