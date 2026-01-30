Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане уничтожено свыше 858 кг наркотиков в рамках 25 уголовных дел

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 17:43
    В Азербайджане уничтожено свыше 858 кг наркотиков в рамках 25 уголовных дел

    В Азербайджане в рамках 25 уголовных дел уничтожено свыше 858 кг 631,899 г наркотических средств и психотропных веществ.

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Согласно информации, путем сжигания уничтожено в общей сложности 858 кг 631,899 г наркотических средств и психотропных веществ, а также 4 745 таблеток и 240 пакетов сильнодействующих препаратов.

    Отмечается, что в общей сложности уничтожено 453 кг 924,517 г героина, 394 кг 224,36 г - марихуаны, 2 кг 245,25 г - опиума, 5 кг 224,72 г - гашиша. Кроме того, уничтожено 3 кг 002,052 г, 22 139 таблеток и 1 056 ампул психотропных веществ, а также 4 745 таблеток и 240 пакетов сильнодействующих средств.

    Общая стоимость уничтоженных наркотических средств превышает 52 млн манатов.

    Лента новостей