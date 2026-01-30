İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda 25 cinayət işi üzrə 858 kiloqramdan çox narkotik məhv edilib

    Hadisə
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:14
    Azərbaycanda 25 cinayət işi üzrə 858 kiloqramdan çox narkotik məhv edilib

    Azərbaycanda qanunsuz dövriyyədən götürülən və barəsində məhvetmə qərarı qəbul edilən 25 cinayət işi üzrə ümumilikdə 858 kq 631,899 qram narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, həmçinin 4745 ədəd həb və 240 paket güclü təsir edən maddə yandırılaraq məhv edilib.

    Bu barədə "Report"a Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumilikdə məhv edilən müxtəlif növ narkotik vasitələrin 453 kq 924,517 qr heroin, 394 kq 224,36 qr marixuana, 2 kq 245,25 qr tiryək, 5 kq 224,72 qr həşiş, 3 kq 002,052 qr, 22139 ədəd həb və 1056 ədəd ampul psixotrop maddə, həmçinin 4745 ədəd həb və 240 paket güclü təsir edən maddə təşkil edib.

    Məhv edilən narkotik vasitələrin dəyəri 52 milyon manatdan artıqdır.

    Məhvetmə Cinayət işi narkotik
    В Азербайджане уничтожено свыше 858 кг наркотиков в рамках 25 уголовных дел

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti