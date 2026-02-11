Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2026)
- 11 fevral, 2026
- 09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0244 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,2001 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0244
|
100 Rusiya rublu
|
2,2001
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2091
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1168
|
1 Çexiya kronu
|
0,0835
|
1 Çin yuanı
|
0,2460
|
1 Danimarka kronu
|
0,2710
|
1 Gürcü larisi
|
0,6337
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3221
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1919
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2183
|
1 İsrail şekeli
|
0,5515
|
1 Kanada dolları
|
1,2568
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5391
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3455
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5353
|
1 Moldova leyi
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6076
|
1 Polşa zlotası
|
0,4798
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3977
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0172
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3457
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3448
|
Türk lirəsi
|
0,0390
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,1088
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0299
|
Qızıl
|
8581,3195
|
Gümüş
|
140,2194
|
Platin
|
3613,0950
|
Palladium
|
2956,7930