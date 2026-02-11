İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2026)

    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0244 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,2001 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0244

    100 Rusiya rublu

    2,2001

    1 Avstraliya dolları

    1,2091

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1168

    1 Çexiya kronu

    0,0835

    1 Çin yuanı

    0,2460

    1 Danimarka kronu

    0,2710

    1 Gürcü larisi

    0,6337

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3221

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1919

    1 İsveçrə frankı

    2,2183

    1 İsrail şekeli

    0,5515

    1 Kanada dolları

    1,2568

    1 Küveyt dinarı

    5,5391

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3455

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5353

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1791

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6076

    1 Polşa zlotası

    0,4798

    1 Rumıniya leyi

    0,3977

    1 Serbiya dinarı

    0,0172

    1 Sinqapur dolları

    1,3457

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3448

    Türk lirəsi

    0,0390

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,1088

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0299

    Qızıl

    8581,3195

    Gümüş

    140,2194

    Platin

    3613,0950

    Palladium

    2956,7930
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2026)
    CBA currency exchange rates (11.02.2026)

    Son xəbərlər

    09:22
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Sağlamlıq
    09:19

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçiriləcək

    Komanda
    09:07

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində doqquz pillə irəliləyib

    Futbol
    09:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2026)

    Maliyyə
    08:58

    KİV: ABŞ terrorçularla mübarizə üçün Nigeriyaya 200 hərbçi göndərəcək

    Digər ölkələr
    08:56

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.02.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Sumqayıtda avtomobil 38 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:29

    Samoa sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti