    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2026)

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 2,0244 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,07%, до 2,2001 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0244

    100 российских рублей

    2,2001

    1 австралийский доллар

    1,2091

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1168

    1 чешская крона

    0,0835

    1 китайский юань

    0,2460

    1 датская крона

    0,2710

    1 грузинский лари

    0,6337

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3221

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1919

    1 швейцарский франк

    2,2183

    1 израильский шекель

    0,5515

    1 канадский доллар

    1,2568

    1 кувейтский динар

    5,5391

    100 казахстанских тенге

    0,3455

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5353

    1 молдавский лей

    0,1007

    1 норвежская крона

    0,1791

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6076

    1 польский злотый

    0,4798

    1 румынский лей

    0,3977

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3457

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3448

    1 Турецкая лира

    0,0390

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,1088

    1 Новозеландский доллар

    1,0299

    Золото

    8581,3195

    Серебро

    140,2194

    Платина

    3613,0950

    Палладий

    2956,7930
