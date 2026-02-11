Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2026)
- 11 февраля, 2026
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 2,0244 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,07%, до 2,2001 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0244
|
100 российских рублей
|
2,2001
|
1 австралийский доллар
|
1,2091
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1168
|
1 чешская крона
|
0,0835
|
1 китайский юань
|
0,2460
|
1 датская крона
|
0,2710
|
1 грузинский лари
|
0,6337
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,3221
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1919
|
1 швейцарский франк
|
2,2183
|
1 израильский шекель
|
0,5515
|
1 канадский доллар
|
1,2568
|
1 кувейтский динар
|
5,5391
|
100 казахстанских тенге
|
0,3455
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5353
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1791
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,6076
|
1 польский злотый
|
0,4798
|
1 румынский лей
|
0,3977
|
1 сербский динар
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,3457
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3448
|
1 Турецкая лира
|
0,0390
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,1088
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0299
|
Золото
|
8581,3195
|
Серебро
|
140,2194
|
Платина
|
3613,0950
|
Палладий
|
2956,7930