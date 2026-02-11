ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обсудило с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) будущее сотрудничество в сфере разминирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с представителем ФАО в Азербайджане Мухаммадом Насаром Хаятом.

Гость был проинформирован о минной проблеме в Азербайджане и о деятельности по ее устранению.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества в области гуманитарного разминирования и других вопросах, представляющих взаимный интерес.