    ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 14:45
    ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обсудило с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) будущее сотрудничество в сфере разминирования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с представителем ФАО в Азербайджане Мухаммадом Насаром Хаятом.

    Гость был проинформирован о минной проблеме в Азербайджане и о деятельности по ее устранению.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества в области гуманитарного разминирования и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

