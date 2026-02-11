İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ANAMA və FAO minatəmizləmə sahəsində gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 14:20
    ANAMA və FAO minatəmizləmə sahəsində gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycandakı nümayəndəsi Nasar Hayat ilə minatəmizləmə sahəsində gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.

    Tərəflərin görüşü zamanı Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi və bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində icra edilən fəaliyyətin gedişatı barədə qonağa geniş təqdimat edilib.

    Həmçinin humanitar minatəmizləmə sahəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri və qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    ANAMA FAO minatəmizləmə əməkdaşlıq
    ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования
    ANAMA and FAO discuss future cooperation in mine action

