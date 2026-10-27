Vüsal Hüseynov vətəndaşları qəbul edəcək
- 27 oktyabr, 2026
- 13:34
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Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 30 oktyabr saat 11:00-da Xidmətin aparatında vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərlə 29.10.2026-cı il tarixədək Bakı şəhəri, Atatürk Prospekti 189 ünvanında yerləşən Bakı şəhər regional miqrasiya baş idarəsinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Qəbula yazılanlardan müraciətin səbəbini aydın və ətraflı göstərməklə şəxsiyyət vəsiqəsini (əcnəbi və vətəndaşığı olmayan şəxs olduğu təqdirdə Azərbaycan ərazisində olmasını və ya yaşamasını təsdiq edən müvafiq sənədi, xarici pasportunu və ya digər sərhədkeçmə sənədini), nümayəndə müraciət etdikdə isə əlavə olaraq bunu təsdiqləyən rəsmi sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur.