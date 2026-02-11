Госфонд соцзащиты объявил дату выплаты пенсий за февраль

Государственный фонд социальной защиты 13 февраля начнет выплату пенсий за февраль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что проиндексированные с начала текущего года на 9,3% пенсии будут выплачены с учетом данного повышения, а также с доплатой за январь.

Согласно графику, в этот день пенсии будут выплачены по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Выплата пенсий по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будет осуществляться в этом месяце согласно графику.