Госфонд соцзащиты объявил дату выплаты пенсий за февраль
11 февраля, 2026
- 14:34
Государственный фонд социальной защиты 13 февраля начнет выплату пенсий за февраль.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что проиндексированные с начала текущего года на 9,3% пенсии будут выплачены с учетом данного повышения, а также с доплатой за январь.
Согласно графику, в этот день пенсии будут выплачены по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Выплата пенсий по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будет осуществляться в этом месяце согласно графику.
