    Граждане Азербайджана смогут подавать электронные заявки на изобретения в ЕАПВ

    Наука и образование
    • 11 февраля, 2026
    • 14:22
    Граждане Азербайджана смогут подавать электронные заявки на изобретения в ЕАПВ

    Заявители из Азербайджана смогут подавать документы на изобретения и промышленные образцы в электронном формате напрямую в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ).

    Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

    Сообщается, что при поддержке Евразийского патентного ведомства запущен сервис электронной подачи евразийских заявок, интегрированный в электронную информационную систему PƏNAH Агентства интеллектуальной собственности.

    Подчеркивается, что внедрение нового сервиса упрощает процесс подачи заявок для заявителей, значительно снижает рабочую нагрузку экспертов и ускоряет их деятельность. В то же время сервис делает процесс обработки заявок более быстрым и эффективным, упрощает юридические процедуры, позволяет быстрее и точнее оценивать заявки, устраняет бюрократические препятствия, обеспечивает прозрачность и повышает изобретательскую активность.

    Azərbaycanlılar ixtira sənədlərini elektron qaydada Avrasiya Patent İdarəsinə təqdim edə biləcək
    Лента новостей