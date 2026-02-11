Граждане Азербайджана смогут подавать электронные заявки на изобретения в ЕАПВ

Заявители из Азербайджана смогут подавать документы на изобретения и промышленные образцы в электронном формате напрямую в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ).

Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Сообщается, что при поддержке Евразийского патентного ведомства запущен сервис электронной подачи евразийских заявок, интегрированный в электронную информационную систему PƏNAH Агентства интеллектуальной собственности.

Подчеркивается, что внедрение нового сервиса упрощает процесс подачи заявок для заявителей, значительно снижает рабочую нагрузку экспертов и ускоряет их деятельность. В то же время сервис делает процесс обработки заявок более быстрым и эффективным, упрощает юридические процедуры, позволяет быстрее и точнее оценивать заявки, устраняет бюрократические препятствия, обеспечивает прозрачность и повышает изобретательскую активность.