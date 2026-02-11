Боливия планирует взять кредит в МВФ на сумму до $3,3 млрд

Боливия ведет переговоры с Международным валютным фондом о программе, которая может предусматривать финансирование в объеме до 3,3 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным СМИ, представители правительства и сотрудники МВФ обсуждают средне- и долгосрочное соглашение в рамках механизма расширенного кредитования (Extended Fund Facility).

Эта программа позволит Боливии занять сумму, равную восьми–десяти ее квотам в МВФ - примерно от 2,6 до 3,3 млрд долларов США.