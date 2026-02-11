Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Боливия планирует взять кредит в МВФ на сумму до $3,3 млрд

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 14:43
    Боливия планирует взять кредит в МВФ на сумму до $3,3 млрд

    Боливия ведет переговоры с Международным валютным фондом о программе, которая может предусматривать финансирование в объеме до 3,3 млрд долларов США.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

    По данным СМИ, представители правительства и сотрудники МВФ обсуждают средне- и долгосрочное соглашение в рамках механизма расширенного кредитования (Extended Fund Facility).

    Эта программа позволит Боливии занять сумму, равную восьми–десяти ее квотам в МВФ - примерно от 2,6 до 3,3 млрд долларов США.

