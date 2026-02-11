Боливия планирует взять кредит в МВФ на сумму до $3,3 млрд
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 14:43
Боливия ведет переговоры с Международным валютным фондом о программе, которая может предусматривать финансирование в объеме до 3,3 млрд долларов США.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным СМИ, представители правительства и сотрудники МВФ обсуждают средне- и долгосрочное соглашение в рамках механизма расширенного кредитования (Extended Fund Facility).
Эта программа позволит Боливии занять сумму, равную восьми–десяти ее квотам в МВФ - примерно от 2,6 до 3,3 млрд долларов США.
Последние новости
15:13
Фото
Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк ПобедыМилли Меджлис
15:12
Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНОФинансы
15:11
Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсатаЭнергетика
15:04
В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школеДругие страны
15:03
Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента КыргызстанаВ регионе
14:58
В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%Финансы
14:51
Население Азербайджана в январе приобрело топлива на более 300 млн манатовЭнергетика
14:50
Экономика Азербайджана в январе выросла почти на 2%Финансы
14:45