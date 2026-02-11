Население Азербайджана в январе приобрело топлива на более 300 млн манатов

В январе текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям был продан автомобильный бензин и дизельное топливо на 303 млн манатов, что на 5,8% больше по сравнению с первым месяцем 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За прошедший месяц 5,7% средств, потраченных покупателями на товары для конечного потребления, было израсходовано на приобретение автомобильного бензина и дизельного топлива.