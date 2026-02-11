Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games Vance's Azerbaijan visit
    Finance
    • 11 February, 2026
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (11.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.01% to 2.0244 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.08% to 2.2001 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0244

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2001

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2091

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1168

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0835

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2460

    1 DKK (Danish krone)

    0.2710

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6337

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2175

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.3221

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1919

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2183

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5515

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2568

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5391

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3455

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5353

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1007

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1791

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0138

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6076

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4798

    1 RON (Romanian leu)

    0.3977

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0172

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3457

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3448

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0390

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0394

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1088

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0299

    Gold (1 ounce)

    8,581.3195

    Silver (1 ounce)

    140.2194

    Platinum (1 ounce)

    3,613.0950

    Palladium (1 ounce)

    2,956.7930
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2026)

