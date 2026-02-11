Экономика Азербайджана в январе выросла почти на 2%

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 11 февраля, 2026
    • 14:50
    Номинальный объем ВВП Азербайджана Азербайджана в январе 2026 года составил 9 млрд 78,7 млн манатов, реальный рост экономики по сравнению с январем прошлого года составил 1,7%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в отчетный месяц рост в нефтегазовом секторе составил 0,6%, в ненефтегазовом секторе - 2,3%.

    В структуре производства ВВП на долю промышленности пришлось 33,9% производства ВВП, торговли и ремонта транспортных средств - 11,7%, транспорта и складского хозяйства - 7,8%, строительства - 3,6%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 3,3%, размещения туристов и общественного питания - 2,4%, информации и связи - 2,2%, других отраслей - 23,4%, чистые налоги на продукты и импорт составили 11,7% ВВП.

    ВВП на душу населения за январь составил 885 манатов.

