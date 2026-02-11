Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Арабского парламента: Мир нуждается в таких лидерах, как Ильхам Алиев

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 14:14
    Президент Арабского парламента: Мир нуждается в таких лидерах, как Ильхам Алиев

    Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заявил, что мир нуждается в таких лидерах, как президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Как передает Report, об этом Аль-Ямахи заявил 11 февраля на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Поздравив Азербайджан с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, президент Арабского парламента отметил особую роль президента Ильхама Алиева в установлении мира в регионе и на планете. Он подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, как президент Азербайджана.

    Гость от имени арабского народа выразил глубокую признательность главе государства за твердую поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, включая палестинский вопрос.

