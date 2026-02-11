Президент Арабского парламента: Мир нуждается в таких лидерах, как Ильхам Алиев

Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заявил, что мир нуждается в таких лидерах, как президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Report, об этом Аль-Ямахи заявил 11 февраля на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поздравив Азербайджан с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, президент Арабского парламента отметил особую роль президента Ильхама Алиева в установлении мира в регионе и на планете. Он подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, как президент Азербайджана.

Гость от имени арабского народа выразил глубокую признательность главе государства за твердую поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, включая палестинский вопрос.