Президент Арабского парламента: Мир нуждается в таких лидерах, как Ильхам Алиев
Внешняя политика
- 11 февраля, 2026
- 14:14
Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заявил, что мир нуждается в таких лидерах, как президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как передает Report, об этом Аль-Ямахи заявил 11 февраля на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Поздравив Азербайджан с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, президент Арабского парламента отметил особую роль президента Ильхама Алиева в установлении мира в регионе и на планете. Он подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, как президент Азербайджана.
Гость от имени арабского народа выразил глубокую признательность главе государства за твердую поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, включая палестинский вопрос.
