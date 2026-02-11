Апелляционный суд оставил в силе приговор Талышханову

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на приговор в отношении Мирадалета Талышханова, обвиняемого в призывах против государства.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании под председательством судьи Афгана Алекберова.

Напомним, Талышханов был задержан сотрудниками Службы госбезопасности. Ему было предъявлено обвинение по статьям 32.4 и 281.2 УК АР (подстрекательство к открытым призывам, направленным против государства, те же деяния, совершённые повторно или группой лиц).

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным по указанным статьям и приговорил к шести годам лишения свободы.

Мирадалет Талышханов ранее работал в правоохранительных органах.