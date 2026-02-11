İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.02.2026)

    Maliyyə
    • 11 fevral, 2026
    • 08:56
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,32

    0,42

    8,47

    Neft WTI (dollar/barel)

    64,50

    0,31

    7,08

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 082,20

    34,10

    741,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    50 188,14

    52,27

    2 124,85

    S&P 500

    6 941,81

    - 23,01

    96,31

    Nasdaq

    23 102,47

    - 136,20

    - 139,52

    Nikkei

    57 650,54

    60,00

    7 311,06

    Dax

    24 987,85

    - 27,02

    497,44

    FTSE 100

    10 353,84

    - 32,39

    422,46

    CAC 40 INDEX

    8 327,88

    4,60

    178,38

    Shanghai Composite

    4 130,26

    13,54

    161,42

    Bist 100

    13 797,04

    - 41,34

    2 535,52

    RTS

    1 108,95

    4,23

    - 5,18

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1909

    0,0000

    0,0164

    USD/GBP

    1,3662

    - 0,0020

    0,0189

    JPY/USD

    153,4100

    - 1,8400

    - 3,0400

    RUB/USD

    77,2677

    0,0495

    - 1,4823

    TRY/USD

    43,6347

    0,0257

    0,6785

    CNY/USD

    6,9112

    0,0001

    - 0,0778
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (11.02.2026)

