Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.02.2026)
Maliyyə
- 11 fevral, 2026
- 08:56
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
69,32
|
0,42
|
8,47
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,50
|
0,31
|
7,08
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 082,20
|
34,10
|
741,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 188,14
|
52,27
|
2 124,85
|
S&P 500
|
6 941,81
|
- 23,01
|
96,31
|
Nasdaq
|
23 102,47
|
- 136,20
|
- 139,52
|
Nikkei
|
57 650,54
|
60,00
|
7 311,06
|
Dax
|
24 987,85
|
- 27,02
|
497,44
|
FTSE 100
|
10 353,84
|
- 32,39
|
422,46
|
CAC 40 INDEX
|
8 327,88
|
4,60
|
178,38
|
Shanghai Composite
|
4 130,26
|
13,54
|
161,42
|
Bist 100
|
13 797,04
|
- 41,34
|
2 535,52
|
RTS
|
1 108,95
|
4,23
|
- 5,18
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1909
|
0,0000
|
0,0164
|
USD/GBP
|
1,3662
|
- 0,0020
|
0,0189
|
JPY/USD
|
153,4100
|
- 1,8400
|
- 3,0400
|
RUB/USD
|
77,2677
|
0,0495
|
- 1,4823
|
TRY/USD
|
43,6347
|
0,0257
|
0,6785
|
CNY/USD
|
6,9112
|
0,0001
|
- 0,0778
