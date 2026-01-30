Стармер: Китай отменил санкции в отношении британских парламентариев

Пекин отменил санкции в отношении британских парламентариев и членов Палаты лордов, ранее критиковавших ситуацию с правами человека в с КНР.

Как передает Report со ссылкой на Sky news, об этом объявил премьер Великобритании Кир Стармер после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

"В результате, из заявления китайской стороны ясно, что ограничения больше не действуют. Председатель Си Цзиньпин сказал, что все парламентарии могут свободно выезжать в Китай", - сказал британский премьер.

По его словам, санкции были введены в 2021 году в отношении семи человек. До настоящего времени пяти членам парламента (один из которых уже не является членом парламента) и двум членам Палаты лордов был запрещен въезд в Китай.

Отметим, что официальный визит Стармера в КНР продлится до 31 января.