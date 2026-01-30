Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Стармер: Китай отменил санкции в отношении британских парламентариев

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 17:37
    Стармер: Китай отменил санкции в отношении британских парламентариев

    Пекин отменил санкции в отношении британских парламентариев и членов Палаты лордов, ранее критиковавших ситуацию с правами человека в с КНР.

    Как передает Report со ссылкой на Sky news, об этом объявил премьер Великобритании Кир Стармер после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

    "В результате, из заявления китайской стороны ясно, что ограничения больше не действуют. Председатель Си Цзиньпин сказал, что все парламентарии могут свободно выезжать в Китай", - сказал британский премьер.

    По его словам, санкции были введены в 2021 году в отношении семи человек. До настоящего времени пяти членам парламента (один из которых уже не является членом парламента) и двум членам Палаты лордов был запрещен въезд в Китай.

    Отметим, что официальный визит Стармера в КНР продлится до 31 января.

    Starmer: Çin Britaniya parlamentinin üzvlərinə qarşı sanksiyaları ləğv edib
